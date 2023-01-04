Станом на 4 січня російські терористи використали вже близько 660 іранських "Шахідів". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
До теми Україна захищається від недорогих російських безпілотників набагато дорожчими ракетами, – NYT
Скільки дронів Іран має надати Росії
Представник ГУР зауважив, що у росіян є проблеми з арсеналом, в тому числі – і з безпілотниками. Наразі вони використали приблизно 660 дронів. Варто додати, що за контрактом передбачено 1 750.
Потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки,
– сказав Скібіцький.
Як правило, каже представник розвідки, зазвичай окупанти завозили дрони партіями 250-300 штук.
Якою тактикою користуються росіяни
Коментуючи питання щодо запуску дронів роями, він зауважив, що масований рій дронів спрямований на те, аби прорвати українську систему ППО і влучити в об'єкти. За словами Скібіцького, якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту.
Також він додав, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обходу протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів.
Чи триватимуть атаки "Шахідами"
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що росіяни можуть дедалі активніше атакувати Україну дронами. Водночас складно зробити прогноз, наскільки масштабними будуть атаки. Адже Іран може продовжувати підвозити безпілотники через Каспійське море.
- Зауважимо, що станом на ранок 3 січня вдалося збити 84 іранські дрони за перші дні нового року. Це 100% випущених ворогом цілей. Складно лише собі уявити, якої шкоди всі вони могли завдати, якби влучання таки сталися.
- Глава Київської ОВА Олексій Кулеба також зауважив, що за останні кілька днів ворог активно атакував область. Вдалося збити близько 60 дронів та понад 30 ракет.