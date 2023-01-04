По состоянию на 4 января российские террористы использовали уже около 660 иранских "Шахидов". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
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Сколько дронов Иран должен предоставить России
Представитель ГУР отметил, что у россиян есть проблемы с арсеналом, в том числе – и с беспилотниками. Сейчас они использовали около 660 дронов. Следует добавить, что по контракту предусмотрено 1 750.
Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки,
– сказал Скибицкий.
Как правило, говорит представитель разведки, обычно оккупанты завозили дроны партиями 250-300 штук.
Какой тактикой пользуются россияне
Комментируя вопрос о запуске дронов роями, он отметил, что массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты. По словам Скибицкого, если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта.
Также он добавил, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также меняют районы запуска дронов.
Будут ли продолжаться атаки "Шахидами"
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне могут все активнее атаковать Украину дронами. В то же время, сложно сделать прогноз, насколько масштабными будут атаки. Иран ведь может продолжать подвозить беспилотники через Каспийское море.
- Заметим, что по состоянию на утро 3 января удалось сбить 84 иранских дрона за первые дни нового года. Это 100% выпущенных противником целей. Сложно только себе представить, какой вред все они могли нанести, если бы попадания произошли.
- Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба также отметил, что за последние несколько дней враг активно атаковал область. Удалось сбить около 60 дронов и более 30 ракет.