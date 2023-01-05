В понедельник, 26 декабря, дрон Северной Кореи – одного из самых тоталитарных государств на нашей планете – вошел в воздушное пространство Сеула, являющегося столицей Южной Кореи. Беспилотнику удалось долететь до здания, в котором работает президент страны Юн Сук Йоль.

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Реакция властей Южной Кореи

Как отмечают СМИ, радиус бесполетной зоны вокруг администрации главы демократической Кореи составляет около 3,7 километра. Дрону удалось пролететь в северной части зоны, но не приблизиться к ключевым объектам безопасности.

Южнокорейским военным не удалось сразу сбить (беспилотник – 24 Канал), что вызвало сомнения в работе ПВО,

– отметили в издании Yonhap.

Кроме того, министр обороны Ли Чжон Соп доложил в среду, 4 января, президенту Юн Сок Йолю на совещании о случившемся. Он подчеркнул, что никаких проблем безопасности вследствие этого проникновения БПЛА в воздушное пространство страны не возникло.

Обратите внимание! Ранее чиновники Южной Кореи отрицали, что дрон проник в беспилотную летательную зону вокруг офиса главы государства. Один из официальных представителей власти даже назвал эти сообщения СМИ ложными и безосновательными.

КНДР увеличивает производство тактического ядерного оружия

Пока неясно, является ли этот инцидент с проникновением дрона Северной Кореи в Сеул чем-то одноразовым и случайным, или это будет иметь более серьезные последствия в перспективе. Однако более важно, что КНДР ставит под угрозу мировую ядерную безопасность. К сожалению, это уже факт, который не нужно доказывать.

Собственно, лидер тоталитарного государства Ким Чен Ин призвал своих подчиненных к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и увеличению ядерного арсенала. Произошло это на заседании главной и единственной партии КНДР.