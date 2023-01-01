На заседании правящей Рабочей партии Ким Чен Ын подчеркнул необходимость обеспечить "преобладающую военную мощь" для защиты своего суверенитета и безопасности.

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Ким обещает разработать еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет

Встреча состоялась на фоне трансграничной напряженности из-за вторжение северокорейских беспилотников в Южную Корею и ряд ракетных запусков КНДР, в том числе межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Ким Чен ин обвинил Вашингтон и Сеул в попытках "изолировать и задушить" Пхеньян с помощью ядерных ударных средств США, постоянно разворачивающихся в Южной Корее, назвав это "беспрецедентным в истории человечества".

Он пообещал разработать еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет, "главной миссией которой является скорый ядерный контрудар" в рамках плана усиления ядерных сил страны.

Сложившаяся ситуация требует удвоенных усилий для значительного укрепления военной мускулатуры... В ответ на тревожные военные шаги США и других вражеских сил,

– говорится в сообщении.

По словам Кима, Южная Корея стала "нашим несомненным врагом", поскольку она "подвержена опрометчивому и опасному наращиванию вооружений" и враждебным военным действиям.

"Это подчеркивает важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия и призывает к экспоненциальному увеличению ядерного арсенала страны", – сказал Ким, добавив, что это будет "основным направлением" ядерной и оборонной стратегии к 2023 году.

Согласно плану, страна также запустит свой первый военный спутник "скорее", ускорив свою работу по созданию спутника-шпиона, подготовка к которому находится на завершающей стадии.

КНДР опробовала 600-мм ракетную систему с ядерным зарядом

В Северной Корее провели успешные пуски ракет с новой 600-миллиметровой РСЗО, которая способна запускать ракеты с ядерным компонентом. CNN.

600-мм установка была представлена еще 3 года назад, а сейчас заявляется о наращивании производства с конца октября 2022 года. Еще 30 машин в скором времени поступят на вооружение северокорейской армии.

"Возможно, как ключевое наступательное оружие наших вооруженных сил, оно будет выполнять свою собственную боевую миссию, чтобы сокрушить врага", – сказал Ким Чен Ин.