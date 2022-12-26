Так, авиация произвела предупредительные выстрелы. В результате разбился самолет.

К теме Безумие Ким Чен Ына не утихает: КНДР снова запустила баллистические ракеты, – СМИ

Беспилотники КНДР залетели в воздушное пространство Южной Кореи

Как стало известно, беспилотники были замечены во время пересечения границы двух стран.

После их обнаружения командование решило поднять авиацию. Для перехвата беспилотников Южная Корея подняла в воздух боевые самолеты и ударные вертолеты.

Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 разбился. Двое пилотов успели катапультироваться. Кстати, южнокорейские военные говорят, что авария произошла из-за действий Северной Кореи.

Сейчас принято решение приостановить работу аэропортов из городов Кимпхо и Инчхон.



Северокорейский дрон / фото Yonhap



Легкий штурмовик КА-1 разбился / фото Yonhap

Ким Чен Ын угрожает применением ядерного оружия

Недавно Ким Чен Ын "решительно заявил", что тотальная конфронтация "врагов" приведет к применению им ядерного оружия. "Враждебными силами" лидер Северной Кореи считает США и партнеров.

В резолюции ООН безапелляционно запретили КНДР запускать баллистические ракеты любой дальности. Однако в последние несколько недель КНДР провела целый ряд ракетных испытаний.