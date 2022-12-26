Так авіація зробила попереджувальні постріли. У підсумку розбився літак.

До теми Божевілля Кім Чен Ина не вщухає: КНДР знову запустила балістичні ракети, – ЗМІ

Безпілотники КНДР залетіли до повітряного простору Південної Кореї

Як стало відомо, безпілотники були помічені під час того, як перетинали кордон двох країн.

Після їхнього виявлення командування вирішило підняти авіацію. Для перехоплення безпілотників Південна Корея підняла у повітря бойові літаки та ударні вертольоти.

Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 розбився. Двоє пілотів встигли катапультуватись. До речі, південнокорейські військові кажуть, що аварія сталася через дії Північної Кореї.

Наразі ухвалено рішення призупинити роботу аеропортів з міст Кімпхо та Інчхон.



Північнокорейський дрон / фото Yonhap



Легкий штурмовик КА-1 розбився / фото Yonhap

Кім Чен Ин погрожує застосуванням ядерної зброї

Нещодавно Кім Чен Ин "рішуче заявив", що тотальна конфронтація "ворогів" призведе до застосування ним ядерної зброї. "Ворожими силами" лідер Північної Кореї вважає США та партнерів.

У резолюції ООН безапеляційно заборонили КНДР запускати балістичні ракети будь-якої дальності. Однак упродовж останніх кількох тижнів КНДР провела цілу низку ракетних випробувань.