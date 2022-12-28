Известно, что после обеда 27 декабря военные Южной Кореи обнаружили неизвестный объект.

Важно Безумие Ким Чен Ина не утихает: КНДР снова запустила баллистические ракеты, – СМИ

Истребители несколько часов следили за стаей птиц

Он мог быть беспилотником, запущенным с северокорейской территории, в районе острова Канхва. Поскольку днем ранее произошел подобный инцидент с участием пяти дронов, запущенных КНДР, Сеул решил поднять истребители и вертолеты для перехвата.

Кроме того, наземные подразделения были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а жителям поблизости разослали сообщения с призывом пройти в безопасное место. Но через несколько часов патрулирование оказалось, что летучим объектом была стая перелетных птиц. На радарах она фиксировалась так же, как и беспилотники с небольшим (до двух метров) размахом крыльев.

Почему так произошло

Как пояснил бывший заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Чхои Хйон-гук, зима является временем года, во время которого птицы мигрируют стаями, и военные радары распознают их иначе, чем если бы те летели поодиночке.

КНДР запустила беспилотники

26 декабря беспилотники КНДР залетели в воздушное пространство Южной Кореи. Для перехвата беспилотников Южная Корея подняла в атмосферу боевые самолеты и ударные вертолеты. При выполнении задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 разбился. Двое пилотов успели катапультироваться. Кстати, южнокорейские военные говорят, что авария произошла из-за действий Северной Кореи.

Впоследствии военные Южной Кореи публично извинились за неудачную попытку сбить дроны КНДР. Генерал-лейтенант Кан Шин-чул сказал, что ему жаль, что их военные хотя и обнаружили и отследили беспилотники, но так и не смогли их сбить.