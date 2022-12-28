Відомо, що по обіді 27 грудня військові Південної Кореї виявили невідомий об'єкт.

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Винищувачі кілька годин стежили за зграєю птахів

Він міг бути безпілотником, запущеним з північнокорейської території, в районі острова Канхва. Оскільки днем раніше стався подібний інцидент за участю п'яти дронів, запущених КНДР, Сеул вирішив підняти винищувачі й гелікоптери для перехоплення.

Крім того, наземні підрозділи були приведені у стан підвищеної бойової готовності, а жителям поблизу розіслали повідомлення із закликом пройти в безпечне місце. Але через кілька годин патрулювання виявилось, що летючим об'єктом була зграя перелітних птахів. На радарах вона фіксувалась так само як і безпілотники з невеликим (до двох метрів) розмахом крил.

Чому так сталося

Як пояснив колишній заступник глави Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Чхої Хйон-гук, зима є порою року, під час якої птахи мігрують зграями, й військові радари розпізнають їх інакше, ніж якби ті летіли поодинці.

КНДР запустила безпілотники

26 грудня безпілотники КНДР залетіли у повітряний простір Південної Кореї. Для перехоплення безпілотників Південна Корея підняла у повітря бойові літаки та ударні вертольоти. Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 розбився. Двоє пілотів встигли катапультуватись. До речі, південнокорейські військові кажуть, що аварія сталася через дії Північної Кореї.

Згодом військові Південної Кореї публічно попросили вибачення за невдалу спробу збити дрони КНДР. Генерал-лейтенант Кан Шін-чул сказав, що йому шкода, що їхні військові, хоч і виявили та відстежили безпілотники, але так і не змогли їх збити.