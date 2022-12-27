Про це йдеться у заяві Об'єднаного комітету начальників штабів, повідомляють південнокорейські ЗМІ. Військові не змогли знешкодити п'ять безпілотників КНДР, що незаконно вторглися на територію держави.

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Військові Південної Кореї просять вибачення

Ми шкодуємо, що хоча наші військові виявили і відстежили безпілотники, ми не змогли їх збити,

– зазначив генерал-лейтенант Кан Шін-чул.

Також він зазначив, що у військових є певні обмеження щодо виявлення та ураження невеликих розвідувальних дронів. Водночас Кан Шін-чул наголосив, що бійці все ще здатні протистояти загрозам з боку більших ударних безпілотників.

"Але зрештою ми викликали велике занепокоєння громадськості через недостатню військову готовність", – зауважив генерал-лейтенант. За його словами, аби краще справлятися з загрозами, військові планують "агресивно" використовувати ударні засоби та регулярно проводити навчання, використовуючи платформи, здатні збивати ворожі дрони без шкоди для цивільного населення.

Генерал-лейтенант також зазначив, що військові Південної Кореї наполягатимуть на якнайшвидшому створенні підрозділу безпілотників для проведення операцій спостереження та розвідки за ключовими військовими об'єктами противника.

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Як безпілотники КНДР залетіли до Південної Кореї