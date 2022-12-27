Об этом говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов, сообщают южнокорейские СМИ. Военные не смогли обезвредить пять незаконно вторгшихся на территорию государства беспилотников КНДР.

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Мы сожалеем, что хотя наши военные обнаружили и отследили беспилотники, мы не смогли их сбить,

– отметил генерал-лейтенант Кан Шин-чул.

Также он отметил, что у военных есть определенные ограничения по обнаружению и поражению небольших разведывательных дронов. В то же время Кан Шин-Чул подчеркнул, что бойцы все еще способны противостоять угрозам со стороны больших ударных беспилотников.

"Но в конце концов мы вызвали большую обеспокоенность общественности из-за недостаточной военной готовности", – заметил генерал-лейтенант. По его словам, чтобы лучше справляться с угрозами, военные планируют "агрессивно" использовать ударные средства и регулярно проводить учения, используя платформы, способные сбивать вражеские дроны без ущерба гражданскому населению.

Генерал-лейтенант также отметил, что военные Южной Кореи будут настаивать на скорейшем создании подразделения беспилотников для проведения операций наблюдения и разведки за ключевыми военными объектами противника.

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