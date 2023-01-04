В результате анализа обнаружили детали, изготовленные по меньшей мере 13 компаниями, расположенными в США. Это доказывает, что Иран, несмотря на санкции, находит возможность покупать коммерчески доступные технологии.

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Из чего Иран складывает свои беспилотники

Из 52 компонентов, которые украинцы изъяли из беспилотника, 40 – были изготовлены 13 разными американскими компаниями, остальные – компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае,

– говорится в сообщении.

Это демонстрирует тот факт, что находящиеся под санкциями иранские компании, скорее всего, успешно работают в обход усилий, направленных на прекращение поставок им критически важных компонентов и электроники.

Ведь компания Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, находящаяся под санкциями США с 2008 года, все равно сумела создать сбитый в Украине беспилотник.

По данным издания, Украина еще в конце 2022 передала США данные об американских компонентах в иранских дронах.

Что известно о компаниях, чьи детали были в иранском дроне

По данным украинской разведки, почти 20 деталей, имевшихся в иранском беспилотнике, изготовила компания Texas Instruments. Речь идет о:

микроконтроллерах стабилизаторов напряжения и цифровых контроллерах сигналов;

GPS-модуле производства Hemisphere GNSS;

микропроцессорах производства NXP USA Inc;

компонентах печатных плат производства Analog Devices и Onsemi.

Также обнаружены компоненты, которые изготовила:

компания International Rectifier, принадлежащая немецкой фирме Infineon;

швейцарская U-Blox.

Издание объяснило, что отправило запросы всем компаниям, которые назвала наша разведка. В ответ они заверили, что:

осуждают несанкционированное использование их продукции;

борьба с перенаправлением и нецелевым использованием их полупроводников и другой микроэлектроники является общеотраслевой проблемой;

они работают над ее разрешением.

Следует заметить, что в Texas Instruments заявили, что не продают детали в Иран, Россию или Беларусь, соблюдают закон и сотрудничают с правоохранителями, если это необходимо.

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