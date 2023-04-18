Фуад Хусейн заявив, що Ірак готовий активувати роль контактної групи та стати посередником, щоб закласти основи для переговорів, коли російська чи українська сторони вимагатимуть прямого втручання.

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Що на це відповів Кулеба

Очільник МЗС України прокоментував таку ініціативу іракської сторони. Він наголосив, що "питання миру пов'язане з територіальною цілісністю України".

Нашій країні потрібен мир... Ми хочемо показати свою точку зору в досягненні миру й вітаємо всі зусилля для його досягнення. Але найважливіше для нас – територіальна цілісність України,

– сказав Кулеба.

Цікаво! Раніше в Ізраїлі заявили про готовність стати посередником у переговорах між Україною та країною-агресором Росією. За словами посла Ізраїлю у Росії Олександра Бен-Цві, для цього потрібно, щоб обидві сторони виявили бажання вести діалог.

Що Кулеба робить в Іраку

Глави міжнародних відомств України та Іраку зустрілися, щоб обговорити майбутню співпрацю, зокрема:

торговельну,

а також розвиток політичного діалогу та взаємодію у міжнародних організаціях.

Міністри домовилися провести:

консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, аби активізувати співпрацю у сферах торгівлі, освіти та цифровізації,

політичні консультації міністерств закордонних справ,

п'яте засідання міжурядової комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва. Попереднє засідання комісії відбулося у 2012 році.

Планується, що Кулеба також зустрінеться з прем'єр-міністром Мохамедом Шиаа Ас-Судані.