На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Украине нужно больше оружия.

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Некоторые мировые лидеры пропагандируют российское миротворчество

Данилов отметил, что когда цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования – это ничто иное как пророссийское миротворчество.

Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный России аргумент общения,
– утверждает секретарь СНБО.

Стоит добавить, что Данилов не подчеркивает, чьи именно мирные инициативы имеет в виду, однако такие нарративы в последнее время разгоняет президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон предлагает свой "мирный план": что известно

  • Французский лидер после визита в Пекин резко изменил свою риторику, которой несколько подыгрывал Кремлю. В частности, лидер Франции призвал Евросоюз дистанцироваться от США.
  • По данным издания Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон снова начал работать в направлении проведение "мирных переговоров" между Украиной и Россией. В этот раз он попытался привлечь туда и Китай.
  • Так, он поручил одному из своих внешнеполитических советников создать определенные рамки, которые можно использовать для дальнейшего проведения переговоров. Они должны делать это совместно с китайским дипломатом Ван И. Макрон якобы даже надеется, что переговоры можно было бы сделать уже летом, если все пойдет по плану.
  • Многие западные партнеры не видят сейчас возможности провести переговоры. А советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что переговоры можно провести только после того, как будет освобождена вся территория Украины.