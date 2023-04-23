На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що Україні потрібно більше зброї.
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Деякі світові лідери пропагують російську миротворчість
Данілов зауважив, що коли мета російського агресора залишається незмінною – знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, – це ніщо інше як проросійська миротворчість.
Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя – найкращий посередник і єдиний зрозумілий для Росії аргумент спілкування,
– стверджує секретар РНБО.
Варто додати, що Данілов не наголошує, чиї саме мирні ініціативи має на увазі, однак такі наративи останнім часом розганяє президент Франції Еммануель Макрон.
Макрон пропонує свій "мирний план": що відомо
- Французький лідер після візиту до Пекіна різко змінив свою риторику, якою дещо підігравав Кремлю. Зокрема, лідер Франції закликав Євросоюз дистанціюватися від США.
- За даними видання Bloomberg, президент Франції Еммануель Макрон знову почав працювати в напрямку проведення "мирних перемовин" між Україною та Росією. Цього разу він також спробував залучити туди й Китай.
- Так, він доручив одному зі своїх зовнішньополітичних радників створити певні рамки, які можна було б використати для подальшого проведення переговорів. Вони це мають робити спільно з китайським дипломатом Ван Ї. Макрон нібито навіть сподівається, що переговори можна було б зробити вже влітку, якщо все піде за планом.
- Багато західних партнерів не бачать зараз можливості провести переговори. А радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що перемовини можна провести лише після того, як буде звільнена уся територія України.