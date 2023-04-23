На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що Україні потрібно більше зброї.

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Данілов зауважив, що коли мета російського агресора залишається незмінною – знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, – це ніщо інше як проросійська миротворчість.

Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя – найкращий посередник і єдиний зрозумілий для Росії аргумент спілкування,

– стверджує секретар РНБО.

Варто додати, що Данілов не наголошує, чиї саме мирні ініціативи має на увазі, однак такі наративи останнім часом розганяє президент Франції Еммануель Макрон.

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