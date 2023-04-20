До Росії зброю постачають хіба країни третього світу. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Данілов зазначив, що єдина країна, яка точно постачає зброю в Росію – це Іран. Більше чітких союзників держава-агресорка не має.

Як би вони не хотіли залучати інші країни, коли мова йде до якихось контрактів постачання, вони беруть паузу,

– сказав Данілов.

Санкції діють

Секретар РНБО зазначив, що російське економіку складно знищити, враховуючи те, що вона сировинна. Є країни, які купують у Росії цю сировину і платять за це гроші. Також Данілов зазначив, що санкції проти Росії справді діють.

Якщо б санкції не запровадили, то Росія мала б зовсім інші можливості саме з використання технологій для виробництва зброї, які є на Заході.

Зараз зрозуміло,, що завдяки санкціям відбувається дуже багато негативних процесів. Це наслідки саме впровадження цих санкцій.