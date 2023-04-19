Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив військовий експерт, полковник ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. До того ж він підкреслив, що це міг бути двійник Путіна. Бо навряд чи охорона ризикнула б відправити на окуповані території "першого".

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"Та й люди, з якими контактувала ця істота, не були підготовлені – їх не тримали по два тижні на карантині", – іронічно підкреслив експерт.

Роман Світан про ймовірні заяви Путіна: дивитись відео

Росія готується до заяв

Військовий експерт припускає, швидше за все кремлівський диктатор хоче оголосити про перехід в глуху оборону на фронті. Бо недарма й Пригожин заговорив про припинення так званої "СВО". А ось такі "вилазки" з бункеру мають підготувати тамтешню аудиторію до важливих заяв.

Перехід в глуху оборону – вимушений хід армії, яка виконала наступальні дії. Росія зробила їх. Ми бачили це взимку від Вугледара до Куп'янська. В деяких місцях вони отримали свої бонуси. Далі в росіян період накопичення резервів і відновлення сил в обороні. Для цього треба умовно позначитися,

– сказав Світан.

Він підкреслив, що останні заяви Пригожина винятково спрямовані на перевірку реакції росіян.

"Я думаю, російське військово-політичне керівництво прийме рішення про закінчення "СВО", або все ж заявить про перехід до глухої оборони зі всіма "мирними пропозиціями" віддати їм захоплені території. Ймовірно, такі заяви ми можемо почути незабаром від "путінських хребтів", які теж люблять про "мирні перемовини" поговорити", – припустив військовий експерт.

Заяви в Росії і події на фронті: останнє