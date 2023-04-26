Про це в інтерв'ю CNN заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише 24 Канал.

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За яких умов Україна готова обговорювати мирні плани

Ми готові обговорювати будь-який мирний план, який не веде до заморожування конфлікту або до того, щоб Україна здала територію Росії,

– наголосив Кулеба.

Також міністр прокоментував план президента Бразилії про створення "клубу миру". Глава МЗС зазначив, якщо Луїс Інасіу Лула да Сілва "хоче інвестувати свій капітал" у створення коаліції або групи країн, які готові прагнути до миру з повною повагою до цих двох принципів, то Київ готовий до обговорення.

Водночас Кулеба наголосив, що території в обмін на припинення війн ніколи не спрацьовували і не спрацюють. На карту поставлено територіальну цілісність нашої держави та безпечне майбутнє українського народу. Тому ми боротимемося за це, доки зможемо.

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Що відомо про ідею президента Бразилії щодо "клубу миру"

Раніше Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що просуватиме ідею створення групи країн-посередників. Зазначив: "Я пропоную створити групу країн, які спробують сісти за стіл переговорів з Україною і Росією, щоб спробувати знайти мир".

У вівторок, 25 лютого, видання FT повідомило, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонує створити "клуб миру" під час поїздки до Пекіна цього тижня, де він зустрінеться з Сі Цзіньпіном. Зауважимо, що раніше він запропонував віддати Росії Крим аби припинити війну.