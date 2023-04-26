Про це в ефірі національного телемарафону заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє 24 Канал.

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Росія незаконно перебуває в Радбезі ООН

Кислиця зазначив, що наразі про виключення Росії не йдеться. Адже для цього спочатку хтось має стати членом Радбезу ООН.

Ми стоїмо на тому, що Росія перебуває і посідає місце, яке до сьогоднішнього дня, у тому числі й відповідно до статуту ООН, належить СРСР. Тому не йдеться не про виключення, а про усунення Російської Федерації з Радбезу,

– зазначив представник України при ООН.

Також він додав, українська влада вважає, що держава-агресор незаконно перебуває в Радбезі ООН. Окрім Росії, є ще чотири постійні члени. Однак, вони не готові до практичного розгляду питання про усунення з Радбезу окупантів.

За словами Кислиці, нещодавно відбулася революція у позиції США. Постійна представниця в ООН заявила, що Росія не мала б бути в Радбезі в принципі. Водночас вона додала, що країна-агресор є постійним членом Радбезу, і з цим США нібито не можуть нічого зробити.

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Радбез виявився не здатним ухвалювати рішення для запобігання та припинення війни

Постпред зауважив, що робота триває. Рано чи пізно, зокрема, за підсумками війни та після перемоги України й наших союзників, це питання може постати вже в практичній площині. Також Кислиця додав, що Радбез виявився не здатним ухвалювати будь-які рішення, які б могли на певному етапі запобігти війні, а на подальшому етапі її зупинити.

Представник України в ООН зазначив, навіть якщо уявити, що Росія позбавлена можливості накладати вето на рішення щодо України, і відповідне рішення Радбезу про негайне зупинення війни та виведення окупаційних військ ухвалили, загарбники не зроблять цього.

Невже хтось думає, що після того, як він (Путін – 24 Канал) отримає це рішення, він подзвонить телефоном Шойгу і скаже: "Тут Радбез ухвалив рішення. Негайно виводимо війська"? Ні, питання не в тому, що Радбез недосконалий. Питання в тому, що за понад 20 років світ дозволив Москві перетворитися на абсолютно безконтрольно автократію, якій відверто плювати на те, які рішення ухвалюються в Радбезі, Генасамблеї, МКС,

– констатував Сергій Кислиця.

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Аби виключити Росію з Радбезу, необхідна реформа самої організації

Також він зазначив, що реформа Радбезу ООН повинна відбутися. Про це нещодавно йшлося і під час більшості виступів та дебатів, які Росія сама і скликала у Радбезі.

Але давайте не будемо тішитися ілюзіями, що є будь-який спосіб написати рішення таким чином, щоб воно переконало Путіна. Тому перемога над Путіним — це передусім військова перемога, але ще й політична, метою якої має стати зміна режиму, який існує в Росії. Тут єдність всіх наших партнерів та єдність світу має першочергове значення,

– наголосив дипломат.

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Путінський режим постійно перетворював інформацію на зброю

На сесії Комітету з інформації ООН радник Постпредства України Сергій Дворник заявив, що перетворення інформації на зброю та використання її з агресивною метою було цілеспрямованою стратегією путінського режиму ще від самого початку його існування.

"Почавши зі знищення незалежних ЗМІ та вбивств незалежних журналістів, Кремль створив інформаційну бульбашку з паралельною реальністю для мільйонів росіян", – констатував дипломат. Також він порівняв методи ворожої пропаганди з тими, до яких вдавалися нацисти. Дворник зазначив: "Щоб зробити свій народ готовим убивати й руйнувати, потрібно поєднати дегуманізацію обраної цілі з іншими почуттями, включно з… вищістю власної нації та віру у свого лідера".