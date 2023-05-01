Всього за цю резолюцію проголосували 122 країни. Голоси проти надійшли від 5 держав: Росії, Білорусі, КНДР, Нікарагуа та Сирії.
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Що за документ ухвалила Генасамблея ООН
27 квітня Генеральна Асамблея ООН запропонувала на розгляд резолюцію про співпрацю між ООН та Радою Європи. У документі мовиться про "безпрецедентні виклики, що стоять перед Європою після агресії Росії проти України та Грузії".
У резолюції також зазначено, що ООН та Рада Європи мають також співпрацювати для того, щоб "підтримувати мир та безпеку на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави". Документ пропонує відшкодування збитків державам, що стали жертвами російської агресії, та притягнення до відповідальності усіх порушників норм міжнародного права.
Як голосували країни за резолюцію
За резолюцію ООН, в якій Росію називають агресором, "за" проголосували 122 країни, Досить неочікуваним став вибір Китаю, який вперше з 24 лютого 2022 року проголосував "за" резолюцію, де засуджуються військові дії Росії. Аналогічне рішення прийняли Індія та Бразилія.
Голосування за резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи / Фото Сергія Кислиці
"За" також проголосували майже всі країни пострадянського простору, крім Таджикистану та Узбекистану – вони утрималися.
Всього "утрималося" від голосування лише 18 держав. Проєкт резолюції був підготовлений 48 країнами.
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