Та водночас західні ЗМІ все більше ставлять питання, чи дійсно у Сі взагалі є якийсь мирний план, та чи такі кроки Пекіна випадково не спроба затягти час у війні Росії проти України. Детальніше про реакцію Заходу на розмову Зеленського та Сі розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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На якому тлі відбулася розмова Зеленського та Сі

26 квітня нарешті сталася історична подія – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Цьому передували візити Сі та китайського міністра оборони до Москви, де, на думку західних аналітиків, Росія та Китай намагалися ще більше зблизитися у питанні протистояння США.

А ще цьому передував візит французького президента Еммануеля Макрона до Пекіна, після чого Єлисейський палац натякнув, що нібито Франція спільно з Китаєм розробляє певні умови для переговорів між Україною та Росією, і що такі переговори можуть відбутися вже влітку цього року.

Вже сьогодні на Заході обережно вітали розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна, запевняючи, що Китай може відіграти значну роль у врегулюванні війни в Україні.

Зокрема, у Європейському Союзі вітають телефонну розмову між лідерами України та Китаю та очікують, що Пекін використає свій вплив на Росію для закінчення війни. Про це заявив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер.

Це важливий, давно назрілий перший крок Китаю у виконанні своїх обов'язків як члена Ради Безпеки ООН. Керівництво Китаю має використати свій вплив, щоб змусити Росію припинити її агресивну війну, відновити територіальну цілісність України та поважати її суверенітет, як основу для справедливого миру,

– сказав Мамер.

Водночас варто згадати і нещодавню заяву голови євродипломатії Жозепа Борреля. Після повернення Еммануеля Макрона з Пекіна він безапеляційно заявив, що майбутнє відносин Китаю та ЄС буде нерозривно пов'язане з позицією Пекіна щодо війни в Україні.

Це був потужний сигнал до того, що ЄС не бачить майбутнього відносин з Китаєм, поки її партнер Росія продовжує агресивну війну проти України.

Але, також варто пам'ятати і про заяву посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який напередодні заявив, що Європейський Союз повинен будувати відносини з Пекіном, не враховуючи його позицію щодо війни в Україні.

Мовляв, війну Росії проти України треба просто залишити за лапками і продовжити будувати відносини ніби нічого і не відбувається. На його думку, європейські країни занадто сильно зациклені на питанні України, а це може шкодити спокійним відносинам між Китаєм та ЄС.

Отже, Китай пропонує удати, що насправді нічого страшного не відбувається. І розмова Сі Цзіньпіна з Зеленським може свідчити про те, що така позиція Китаю не влаштовує Брюссель, а тому там дали зрозуміти Пекіну, що такий сценарій відносин їх не влаштовує. І це хороший сигнал.

Як Захід має діяти з Китаєм

Разом з тим, в НАТО також вітають переговори президента України Володимира Зеленського і китайського лідера Сі. Але одразу ж додають – цього все ще мало, адже Пекін ще досі не засудив російське вторгнення, а лише вдає, що є не війна Росії проти України, а "українська криза".

Тож, генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Сі Цзіньпін мав змогу почути від Зеленського український контекст війни. А ще додав – НАТО продовжить підтримувати саме українську формулу миру.

Водночас прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель, який сьогодні зустрівся з генсеком НАТО, заявив, що телефонну розмову між Зеленським та Сі Цзіньпіном можна оцінити позитивно.

Це означає, що справи рухаються в правильному напрямку. Він певен, що Китай може відіграти ключову роль у питанні миру в Україні, адже диктатор Путін точно дослухається до вимог Сі Цзіньпіна, якщо той такі озвучить.

Отже, наразі важливо не допустити помилки, яка полягала б у підштовхуванні Китаю в бік Москви. Навпаки, Китай треба перетягнути на свій бік. А ще прем'єр-міністра Люксембургу додав – варто у цьому контексті все ж всадити за стіл переговорів ще й Сі Цзіньпіна та Джо Байдена!

Що відомо про посла, якого Китай може відправити у Київ

Однак, на цьому етапі, схоже, Китай готовий говорити з Європою. Це його стратегічна мета – вбити клин між ЄС і США, тож наразі Пекін планує направити до України та європейських країн того, хто, як кажуть в ЗМІ Китаю "добре обізнаний і може зіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін. Водночас вона додала, що Китай планує продовжувати співпрацю з міжнародною спільнотою, аби "відіграти конструктивну роль у політичному врегулюванні". Хоча, ця фраза вже настільки заїжджена, що перестає нести якийсь сенс.

Тим паче, що постать китайського посланця до України дуже сумнівна. Делегацію до України може очолити Лі Хуей, який до 2019 року 10 років перебував на посаді посла Китаю в Росії.

З іншого боку, експерти припускають, що саме Лі Хуей дійсно обізнаний у питаннях пострадянського простору і зможе внести певний конструктив.

Втім, відкритим залишається питання того, якими саме бачить Китай мирні переговори між Україною та Росією, і чи згоден на це Київ взагалі?

Напередодні президент Зеленський заявив, що під час розмови з СІ він озвучив йому українську формулу миру і наполягав на тому, що саме вона має стати основою будь-яких мирних переговорів. А вона, своєю чергою, вимагає повного виведення російських військ з України.

Як Росія реагує на розмову Зеленського та Сі

І от раптом голос подали з боліт – у Кремлі також взялися коментувати телефонну розмову між Зеленським та Сі Цзіньпіном.

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков цинічно заявив, що нібито Кремль готовий вітати ініціативи, які наближають мир.

Він також додав, що такі ініціативи мають допомогти Росії досягти її цілей.

Але далі Пєсков заявив, що коли Сі Цзіньпінь у березні відвідував Москву і спілкувався із російським диктатором, то тоді сторони не обговорювали територіальну цілісність України у межах 1991 року. Нібито Китай все ж уникнув цього питання.

Не переговори єдині: що насправді потрібно Китаю

Та варто розуміти, що час проведення розмови між Зеленським та Сі Цзіньпіном вибраний не просто так. Адже наразі Пекін гостро зосереджений на зміцненні зв'язків з Європою на тлі погіршення відносин зі Сполученими Штатами.

Відповідно, Китай прагне отримати набагато більше ніж просто переговори між Україною та Росією.

Адже від початку повномасштабної війни зв'язки Китаю та ЄС погіршилися, оскільки європейські лідери з жахом спостерігали, як Пекін відмовився засудити вторгнення Росії і навпаки прийняв у свої обійми диктатора Путіна.

А тут ще й скандальна заява посла Китаю у Франції Лу Шея – гірше просто не вигадаєш. Саме тому Китай і пішов на риторичне зближення з Києвом. Це має нівелювати образи Європи.

По суті в розмові із Зеленським, як стверджує МЗС Китаю, Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай "не сидітиме склавши руки" і планує надіслати спеціального посланника для просування комунікацій "з усіма сторонами" щодо мирних переговорів.

Але очевидно ж, що Україна не погодиться поступатися територіями, а Росія не готова вийти повністю з території України. Отже, про які переговори може йти мова?

А тому, західні ЗМІ припускають, що таким чином Сі прагне отримати більше симпатій в Європі. Отже, питання миру в Україні не стоїть для нього на першому місці.

Та з іншого боку залишаються тісні зв'язки Китаю та Росії. І це вже викликало у Заходу глибокий скептицизм щодо потенційної ролі Китаю як посередника.

Навіть нечітко сформульований "мирний план", який було оприлюднено Китаєм на річницю російського вторгнення в Україну, виглядає більш сприятливим для Росії, ніж для України. Він закликає до припинення вогню, але не містить положення про те, що Москва спочатку виведе свої війська з української землі.

Однак той же Макрон вважає, що така близькість Сі Цзіньпіна та Путіна може допомогти. Мовляв, Сі може використати свій вплив на Путіна, щоб вплинути на те, аби Росія поважала міжнародне право.

Окрім того, в Європі все ж сподіваються, що на якомусь етапі Сі може дещо змінити свою позицію, але це залежатиме від того, що запропонує та сама Європа.