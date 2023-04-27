Но в то же время западные СМИ все больше задают вопрос, действительно ли у Си вообще есть какой-то мирный план, и не являются ли случайно такие шаги Пекина попыткой затянуть время в войне России против Украины. Подробнее о реакции Запада на разговор Зеленского и Си рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

Смотрите также Впервые после вторжения России: Зеленский провел длительный разговор с Си Цзиньпином

На каком фоне состоялся разговор Зеленского и Си

26 апреля наконец-то произошло историческое событие – впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Этому предшествовали визиты Си и китайского министра обороны в Москву, где, по мнению западных аналитиков, Россия и Китай пытались еще больше сблизиться по вопросу противостояния США.

А еще этому предшествовал визит французского президента Эммануэля Макрона в Пекин, после чего Елисейский дворец намекнул, что Франция совместно с Китаем разрабатывает определенные условия для переговоров между Украиной и Россией, и что такие переговоры могут состояться уже летом этого года.

Уже сегодня на Западе осторожно приветствовали разговор Зеленского и Си Цзиньпина, уверяя, что Китай может играть значительную роль в урегулировании войны в Украине.

В частности, в Европейском Союзе приветствуют телефонный разговор между лидерами Украины и Китая и ожидают, что Пекин использует свое влияние на Россию для окончания войны. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Это важный, давно назревший первый шаг Китая в исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета Безопасности ООН. Руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить ее агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет как основу справедливого мира,

– сказал Мамер.

В то же время, стоит упомянуть и недавнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля. По возвращении Эммануэля Макрона из Пекина он безапелляционно заявил, что будущее отношений Китая и ЕС будет неразрывно связано с позицией Пекина по поводу войны в Украине.

Это был мощный сигнал, что ЕС не видит будущего отношений с Китаем, пока ее партнер Россия продолжает агрессивную войну против Украины.

Но также следует помнить и о заявлении посла Китая в ЕС Фу Цуна, который накануне заявил, что Европейский Союз должен строить отношения с Пекином, не учитывая его позицию относительно войны в Украине.

Мол, войну России против Украины нужно просто оставить за скобками и продолжить строить отношения будто бы ничего и не происходит. По его мнению, европейские страны слишком сильно зациклены на вопросе Украины, что может вредить спокойным отношениям между Китаем и ЕС.

Итак, Китай предлагает сделать вид, что на самом деле ничего страшного не происходит. И разговор Си Цзиньпина с Зеленским может свидетельствовать о том, что такая позиция Китая не устраивает Брюссель, поэтому там дали понять Пекину, что такой сценарий отношений их не устраивает. И это неплохой сигнал.

Как Запад должен действовать с Китаем

Вместе с тем в НАТО также приветствуют переговоры президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си. Но сразу же добавляют – этого все еще мало, ведь Пекин еще не осудил российское вторжение, а лишь делает вид, что есть не война России против Украины, а "украинский кризис".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Си Цзиньпин мог услышать от Зеленского украинский контекст войны. А еще добавил – НАТО продолжит поддерживать именно украинскую формулу мира.

В то же время премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который сегодня встретился с генсеком НАТО, заявил, что телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином можно оценить положительно.

Это означает, что дела двигаются в правильном направлении. Он уверен, что Китай может сыграть ключевую роль в вопросе мира в Украине, ведь диктатор Путин точно прислушается к требованиям Си Цзиньпина, если тот таковые озвучит.

Следовательно, важно не допустить ошибки, которая заключалась бы в подталкивании Китая в сторону Москвы. Напротив, Китай нужно перетащить на свою сторону. А еще премьер-министр Люксембурга добавил – стоит в этом контексте все-таки усадить за стол переговоров еще Си Цзиньпина и Джо Байдена!

Что известно о после, которого Китай может отправить в Киев

Однако на этом этапе, похоже, Китай готов говорить с Европой. Это его стратегическая цель – вбить клин между ЕС и США, поэтому Пекин планирует направить в Украину и европейские страны того, кто, как говорят в СМИ Китая, "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам".

Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин. В то же время, она добавила, что Китай планирует продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы "сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании". Хотя эта фраза уже настолько заезжена, что перестает нести какой-либо смысл.

Тем более что фигура китайского посланника в Украину очень сомнительна. Делегацию в Украину может возглавить Ли Хуэй, который до 2019 года 10 лет состоял в должности посла Китая в России.

С другой стороны, эксперты предполагают, что именно Ли Хуэй действительно осведомлен о постсоветском пространстве и сможет внести определенный конструктив.

Впрочем, открытым остается вопрос того, какими именно Китай видит мирные переговоры между Украиной и Россией, и согласен ли на это Киев вообще?

Накануне президент Зеленский заявил, что во время разговора с Си он озвучил ему украинскую формулу мира и настаивал на том, что она должна стать основой любых мирных переговоров. А она, в свою очередь, требует полного вывода российских войск из Украины.

Как Россия реагирует на разговор Зеленского и Си

И вот вдруг голос подали с болот – в Кремле тоже принялись комментировать телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично заявил, что якобы Кремль готов приветствовать инициативы, приближающие мир.

Он также добавил, что такие инициативы должны помочь России достичь ее целей.

Но дальше Песков заявил, что когда Си Цзиньпин в марте посещал Москву и общался с российским диктатором, тогда стороны не обсуждали территориальную целостность Украины в пределах 1991 года. Якобы Китай все же ушел от этого вопроса.

Не переговорами едиными: что действительно нужно Китаю

Но следует понимать, что время проведения разговора между Зеленским и Си Цзиньпином выбрано не просто так. Ведь Пекин остро сосредоточен на укреплении связей с Европой на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами.

Соответственно, Китай стремится получить гораздо больше, чем просто переговоры между Украиной и Россией.

Ведь с начала полномасштабной войны связи Китая и ЕС ухудшились, поскольку европейские лидеры с ужасом наблюдали, как Пекин отказался осудить вторжение России и, наоборот, принял в свои объятия диктатора Путина.

А тут еще и скандальное заявление посла Китая во Франции Лу Шея – хуже просто не придумаешь. Именно поэтому Китай пошел на риторическое сближение с Киевом. Это должно нивелировать обиды Европы.

По сути, в разговоре с Зеленским, как утверждает МИД Китая, Си Цзиньпин пообещал, что Китай "не будет сидеть сложа руки" и планирует послать специального посланника для продвижения коммуникаций "со всеми сторонами" по мирным переговорам.

Но очевидно, что Украина не согласится уступать территории, а Россия не готова выйти полностью с территории Украины. А значит, о каких переговорах может идти речь?

Потому западные СМИ предполагают, что таким образом Си стремится получить больше симпатий в Европе. Следовательно, вопрос мира в Украине не стоит для него на первом месте.

Но с другой стороны, остаются тесные связи Китая и России. И это уже вызвало у Запада глубокий скептицизм по поводу потенциальной роли Китая как посредника.

Даже нечетко сформулированный "мирный план", обнародованный Китаем на годовщину российского вторжения в Украину, выглядит более благоприятным для России, чем для Украины. Он призывает к прекращению огня, но не содержит положения о том, что Москва сначала выведет свои войска с украинской земли.

Однако тот же Макрон считает, что такая близость Си Цзиньпина и Путина может помочь. Мол, Си может использовать свое влияние на Путина, чтобы повлиять на то, чтобы Россия уважала международное право.

Кроме того, в Европе все же надеются, что на каком-то этапе Си может несколько изменить свою позицию, но это будет зависеть от того, что предложит та же Европа.