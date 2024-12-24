Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Бердянск Сегодня". Сейчас оккупационные власти города не предоставляли никаких комментариев по ситуации.

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Что известно о взрыве автомобиля в Бердянске

Утром 24 декабря в оккупированном Бердянске во дворе дома по улице Европейская взорвалась машина.

Пока отсутствует точная информация о причине взрыва и есть ли пострадавшие. По информации от местных жителей, на месте происшествия работала скорая помощь и якобы кого-то забрали в больницу.

В Бердянске взорвалась машина / Фото "Бердянск Сегодня"

Впоследствии журналисты получили информацию, что автомобиль может принадлежать главе оккупационного совета города Василию Нечету.

Известно, что до оккупации города Нечет был заведующим дома культуры "Нефтехимик". После прихода оккупантов в город, он перешел на их сторону. Впоследствии записался в ряды партии "Единая Россия" и был назначен председателем оккупационного совета. Также он активно склонял других работников культуры к сотрудничеству с оккупантами.

Нечет подозревается Нацполицией Украины в совершении коллаборационистской деятельности, то есть совершении действий, направленных на добровольное избрание гражданином Украины в незаконные органы власти, созданных на временно оккупированной территории.

Сейчас оккупационная власть города, не предоставляла никаких комментариев относительно взрыва автомобиля в городе. В то же время руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что сейчас уточняется информация, чтобы можно было сделать окончательные выводы.