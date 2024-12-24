Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Бердянськ Сьогодні". Наразі окупаційна влада міста не надавала жодних коментарів щодо ситуації.

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Що відомо про вибух автівки у Бердянську

Вранці 24 грудня в окупованому Бердянську у дворі будинку по вулиці Європейська вибухнула автівка.

Наразі відсутня точна інформація про причину вибуху та чи є постраждалі. За інформацією від місцевих жителів, на місці події працювала швидка допомога та нібито когось забрали в лікарню.

У Бердянську вибухнула автівка / Фото "Бердянськ Сьогодні"

Згодом журналісти отримали інформацію, що автомобіль може належати главі окупаційної ради міста Василю Нечету.

Відомо, що до окупації міста Нечет був завідувачем будинку культури "Нафтохімік". Після приходу окупантів до міста, він перейшов на їх бік. Згодом записався до лав партії "Єдина Росія" та був призначений головою окупаційної ради. Також він активно схиляв інших працівників культури до співпраці з окупантами.

Нечет підозрюється Нацполіцією України у вчиненні колабораційної діяльності, тобто вчиненні дій, спрямованих на добровільне обрання громадянином України до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території.

Наразі окупаційна влада міста, не надавала жодних коментарів стосовно вибуху автомобіля у місті. Водночас керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що наразі уточнюється інформація, щоб можна було зробити остаточні висновки.