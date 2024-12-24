Западные СМИ предполагают, что этой очередной атакой "Украина увеличила стоимость войны" для России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Атаки БПЛА по России – хорошая математика для Украины

На военной базе в Миллерово прозвучало не менее 9 взрывов. Мишенями могли стать российские штурмовики Су-25, которые постоянно выполняют задачи по поддержке вражеской пехоты на восточных и южных направлениях фронта.

Также на территории базы есть военная академия.

Конкретная цель на самом деле не имеет значения. Суть украинских глубоких ударов не всегда заключается в уничтожении отдельных зданий или единиц техники... Цель заключается в том, чтобы постоянно увеличивать стоимость войны для России, внушая страх, увеличивая риск и срывая операции,

– передает Forbes, ссылаясь на украинскую аналитическую группу Frontelligence Insight.

И, как отмечает издание, это работает, ведь из-за развертывания западных ракет глубокого поражения и дронов россиянам пришлось переместить часть техники как можно дальше от линии фронта. В частности, паника охватила их после атак ATACMS. Ранее в Миллерово дислоцировались десятки Су-25 и Су-30, а с осени – только несколько.

"Рейды дронов заставляют россиян предстать перед дилеммой "время – дистанция"", – отмечают в Forbes.

Так, это ограничило частоту вылетов и время задержки над фронтом.

Конечно, российская авиация сохраняет свои самолеты. Но при этом самолеты становятся менее полезными. Это хорошая математика для Украины. И она становится еще лучше, поскольку украинские боеприпасы все чаще попадают глубже в Россию,

– подытоживают в издании.