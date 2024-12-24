Західні ЗМІ припускають, що цією черговою атакою "Україна збільшила вартість війни" для Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Атаки БпЛА по Росії – хороша математика для України

На військовій базі у Міллерово прозвучало щонайменше 9 вибухів. Мішенями могли стати російські штурмовики Су-25, які постійно виконують задачі з підтримки ворожої піхоти на східних та південних напрямках фронту.

Також на території бази є військова академія.

Конкретна ціль насправді не має значення. Суть українських глибоких ударів не завжди полягає в знищенні окремих будівель чи одиниць техніки… Мета полягає в тому, щоб постійно збільшувати вартість війни для Росії, вселяючи страх, збільшуючи ризик і зриваючи операції,

– передає Forbes, посилаючись на українську аналітичну групу Frontelligence Insight.

І, як зауважує видання, це працює, адже через розгортання західних ракет глибокого ураження та дронів росіянам довелося перемістити частину техніки якомога далі від лінії фронту. Зокрема, паніка охопила їх після атак ATACMS. Раніше у Міллерово дислокувалися десятки Су-25 і Су-30, а з осені – лише декілька.

"Рейди дронів змушують росіян постати перед дилемою "час – дистанція"", – зауважують у Forbes.

Так, це обмежило частоту вильотів та час затримки над фронтом.

Звичайно, російська авіація зберігає свої літаки. Але при цьому літаки стають менш корисними. Це хороша математика для України. І вона стає ще кращою, оскільки українські боєприпаси все частіше потрапляють глибше в Росію,

– підсумовують у виданні.