Ці імена в ефірі 24 Каналу назвав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він наголосив, що Путін з кожним днем стає все більш залежним від цих двох осіб.

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Хто впливає на Путіна

За словами Івана Ступака, наразі вплинути на Путіна можуть президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та безпосередньо голова КНР Сі Цзіньпін. Від них залежна принаймні економіка Росії.

"Туреччина допомагає імпортувати необхідні Росії товари. В Китаї Росія активно продає свої нафту, газ, ліс й інші матеріали і спокійно поповнює свій бюджет", – сказав спікер.

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Як оцінювати політику Китаю

Остання подія щодо розмови Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського викликала чимало розмов. Утім, Іван Ступак наголосив, що варто дуже обережно сприймати усі заяви Китаю, бо це країна з "дуже тонкою дипломатією". Тут навіть паузи між словами грають свою роль.

Декілька тижнів тому була одна заява від китайського посла в ЄС, а за декілька днів Китай виступив з заявою – то така риторика, не зважайте на ті слова. Тобто ми не маємо себе обманювати, а працювати в напрямку залучення Китаю до зупинення війни і впливу його на Росію. Це необхідно,

– сказав спікер.

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