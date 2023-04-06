Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Путін ще більше заганяє себе в яму, адже може посваритися з єдиним потужним партнером, який у нього ще залишився.

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Як Путін "плюнув" в обличчя Сі Цзіньпіня

На думку Жирнова, Сі ще з самого початку не хотів їхати до Путіна. Це було видно по його поведінці. Натомість російський диктатор ще й зневажливо поставився до свого гостя. Так, він відправив зустріти Сі одного з віцепрем'єрів , а не високопоставленого чиновника.

Згодом обидві країни підписали спільну заяву проти використання ядерної зброї. Окремим пунктом був заклик не розміщувати її за межами своєї території. Але вже через певний час Путін почав погрожувати розташувати ядерну зброю в Білорусі. Це – ще один плювок в обличчя Сі.

Це була дуже важлива річ для Китаю. Абсолютна червона лінія – все, що пов'язане з ядеркою. А згодом вийшло спростування посла Китаю про "безмежну дружбу" та те, що Китай не є на боці Росії у війні проти України. Це справжня "атомна бомба" від Пекіну. Зазвичай вони дуже дипломатичні,

– зазначив Жирнов.

Путін "плюнув" в обличчя Сі – Жирнов: дивіться відео

Путін і так посварився практично з усім світом. Тепер у нього можуть бути напружені відносини ще й з Китаєм. Зовсім скоро, як припускає Жирнов, диктатор скоро взагалі залишиться лише з КНДР.

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