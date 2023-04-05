Посол Китаю в інтерв'ю пояснив, що критики "неправильно" тлумачать відносини між Китаєм та Росією. Фу Цун підкреслив, що "безмежна дружба" – це не що інше, як просто "риторика", яку постійно повторюють.

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Китай не на боці Росії у війні проти України

За словами посла Китаю в Євросоюзі, нещодавній візит президента Сі Цзіньпіна до Москви не є підтвердженням підтримки Росії у цій війні. І хоча президенти підписали заяву, у якій проголосили "безмежну дружбу", зв'язок між країнами дещо інший.

Фу Цун заявив, що Пекін не засудив вторгнення Росії лиш тому, що Сі Цзіньпін "розуміє заяви Росії про оборонну війну" й протистояння з НАТО. Окрім того, лідер Китаю вважає "корінні причини" початку повномасштабної війни "складнішими", ніж говорять західні лідери. Разом з тим, посол пояснив відсутність контактів між президентом Китаю та України зайнятістю Сі Цзіньпіна.

Я знаю, що люди зосереджені на президентському дзвінку. Той факт, що Сі Цзіньпін не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні,

– підкреслив Фу Цун.

Окрім того, посол Китаю в Євросоюзі обурений звинуваченнями у постачанні зброї. За його словами, Пекін ніколи не збирався надавати Росії летальну зброю.

Європа повинна сформувати власну думку щодо Китаю

Фу Цун заявив, що також працює над тим, аби Євросоюз сформував власну думку в "китайському питанні". Він згадав нещодавню промову Урсули фон дер Ляєн і наголосив, що це була ніби "сварка двох людей". Тому нині посол планує проводити у Євросоюзі роботу щодо покращення стосунків з Китаєм.

"ЄС претендує на те, щоб бути великим центром, центром сили у світі, незалежним центром сили у світі, як і Сполучені Штати, так само, як і Китай. То чому він повинен весь час слухати Сполучені Штати?" – заявив посол.