Та Європа нині намагається пояснити Сі Цзіньпіну, що не варто йти проти Заходу. Про це в коментарі 24 Каналу заявив політичний аналітик і журналіст зі США Армен Чібухчян.

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"Якщо створюються блоки, вся Європа має увійти в другий – західний блок. Дуже погано буде Китаю. Та і Європі буде погано", – заявив він.

На його думку, європейські політики намагаються донести "новому китайському імператору", що не варто створювати блоки.

Ми зможемо працювати разом щодо багатьох питань. Не треба обов’язково намагатися бути "другим полюсом", не треба шантажувати, що ти, наприклад, почнеш війну через 3 або 4, або 2 роки. Все одно ти програєш,

– сказав Чібухчян.

За його словами, усе через те, що це призведе до значних наслідків.

"В Тайвань зайти не так легко буде, майже неможливо. Якби було можливо, вони б вже зайшли", – розповів він.

Політичний аналітик вважає, що Захід намагається зрозуміло пояснити дуже багато питань президенту КНР. Мовляв, не варто йти "проти вітру", а варто домовлятися й просто допомогти відновити світопорядок.

Китаю не можна ізолюватися

Він впевнений, що нині Захід правильно робить, що не дає Сі Цзіньпіну ізолюватися. І це, на його думку, є дуже важливим моментом.

Політичний аналітик додав, що він помітив політику Заходу, зокрема, меседж президента США Джо Байдена, який хотів поговорити із Сі Цзіньпінем телефоном.

"Саме цей я помітив меседж, що "давайте не дати Китаю ізолюватися, адже ізольований Китай буде набагато небезпечніше", – наголосив Чібухчян.

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Питання репутації

Він зазначив, що КНР може стати агресивніше.

Якщо, не дай Боже, контрнаступ провалиться, то риторика Китаю та поведінка на 180% зміниться,

– припустив політичний аналітик.

Мовляв, тоді Китай буде погрожувати, що буде передавати Росії багато зброї.

"Нині надання зброї не лише не зможе призвести… по-перше, в короткостроковій перспективі, неможливо передати стільки зброї, навчитися на цій зброї тощо. Попри те, що китайці копіюють все прекрасно. Незрозуміло, наскільки їх зброя якісніша, ніж російська", – розказав Армен Чібухчян.

За його словами, китайська зброя – це, переважно, стара модернізована радянська зброя, тож були створені її китайські аналоги.

І Китай також боїться, коли бачить якість західної зброї. Вони розуміють, що зброя, яку вони нададуть, може сильно "загубитися" в рейтингу,

– наголосив він.

І тоді, переконаний Чібухчян, якщо ця зброя буде так само знищуватися як і російська, то зрозуміло, що ніхто не захоче її купувати в Китаю.

"Тут репутаційне питання. Так що, Китай буде чекати, аби Росія "вистояла", – сказав він.

Усе вирішиться на полі бою

Журналіст із США вважає, що саме через це Сі Цзіньпін і сказав Володимиру Путіну, що треба "триматися".

"Типу: "Тримайся, тобі треба вистояти. Якщо вистоїш, там, можливо, щось буде. Якщо ні – тоді треба домовлятися із Заходом", – розказав він.

Політичний аналітик додав, що треба чекати контрнаступу ЗСУ, адже нині все буде вирішуватися на полі бою.

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