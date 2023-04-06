Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин еще больше загоняет себя в яму, ведь может поругаться с единственным мощным партнером, который у него еще остался.

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Как Путин "плюнул" в лицо Си Цзиньпиня

По мнению Жирнова, Си еще с самого начала не хотел ехать к Путину. Это было видно по его поведению. Российский же диктатор еще и пренебрежительно отнесся к своему гостю. Так, он отправил встретить Си одного из вице-премьеров, а не высокопоставленного чиновника.

Потом обе страны подписали совместное заявление против использования ядерного оружия. Отдельным пунктом был призыв не размещать ее вне своей территории. Но уже через некоторое время Путин начал угрожать разместить ядерное оружие в Беларуси. Это еще один плевок в лицо Си.

Это была очень важная вещь для Китая. Абсолютная красная линия – все, что связано с ядеркой. А потом вышло опровержение посла Китая о "безграничной дружбе" и о том, что Китай не находится на стороне России в войне против Украины. Это настоящая "атомная бомба" от Пекина. Обычно они очень дипломатические,

– отметил Жирнов.

Путин "плюнул" в лицо Си – Жирнов: смотрите видео

Путин и так поругался практически со всем миром. Теперь у него могут быть напряженные отношения еще и с Китаем. Совсем скоро, как предполагает Жирнов, диктатор может остаться только с КНДР.

Интересное заявление от посла Китая в Евросоюзе: коротко