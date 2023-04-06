Неудивительно, что во время этой церемонии речь кровавого диктатора не поддерживали аплодисментами. Более того, дипломаты заставили Владимира Путина попасть в крайне неудобное положение, передает 24 Канал.

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Путин даже начал заикаться

Итак, 5 апреля состоялось вручение верительных грамот послал иностранным странам. Для этого они прибыли в Россию. Причем своим присутствием они нанесли значительно больший репутационный ущерб президенту страны-агрессора, чем если бы отказались от визита.

На видео, выложенном в сеть, можно увидеть позорный момент с Путиным. Он как раз завершал свою речь словами: "В этом смысле я желаю вам успехов. Спасибо за внимание".

После этого кровавый диктатор ожидал шквал аплодисментов, но никто из присутствующих и глазом не моргнул. Так что на лице Путина было выражение растерянности. Спустя какое-то мгновение он промямлил "Всё". И попытался уже как-то неладно пошутить.

Путин опозорился во время встречи с дипломатами: смотрите видео

На этом… на этом… к сожалению, церемония у нас заканчивается, ведь санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но во время вашей работы, уверен, такая возможность еще не раз будет. Всего вам лучшего. Благодарю вас,

– добавил он.

И после этих слов снова молчание. К слову, эти самые "санитарные ограничения" заставили дипломатов стоять в более чем 10 метрах от кровавого диктатора. Настолько сильно он боится кого-либо, с кем ему приходится сталкиваться.

К слову, министр иностранных дел России успел выделиться очередным бессмысленным заявлением. Он во время общения с журналистами отметил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны.

Глава никому не нужного в России министерства продолжил сыпать оскорбления в сторону Украины. В то же время жаловался, что войско "второй армии мира" наши защитники бьют американским оружием. И что Вашингтон постоянно "угрожает все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять".