К тому же Путин обругал послов США и стран ЕС и заявил, что Запад ответственен за войну в Украине. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Важно Китай заявил, что не поддерживает войну и не признает оккупацию Украины: "кинул" ли Пекин Москву

Путин показал Россию "уважаемым государством"

На фоне унизительных заявлений из Китая, которые применшают тесные отношения с Россией, диктатор пытался изобразить Россию как "уважаемое государство". 5 апреля Путин провел встречу с вручением грамот главам 17 дипломатических миссий, во время которой он отметил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Путин отметил, что Сирия является надежным партнером, с которым Россия достигла нескольких неопределенных договоренностей во время недавней поездки президента Сирии Башара Асада в Россию. В то же время вражеский президент обругал послов США и стран ЕС и заявил, что Запад ответственен за войну в Украине и геополитическое противостояние с Россией.

Что Китай говорит о войне России в Украине

Накануне посол Китая в ЕС Фу Цунь заявил, что российско-китайское совместное заявление об отсутствии "безграничных отношений" в феврале 2022 года было искажено, назвав "безграничным чисто риторическое заявление".

Фу подчеркнул, что Китай не поддерживает войну России в Украине и не дает стране-агрессорке оружия.

Заявление Фу согласовывается с оценкой ISW от 21 марта о том, что Путин не смог извлечь выгоды от безграничного двустороннего партнерства с Китаем, на которые он, вероятно, надеялся во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Москве,

– отметили аналитики.

Возможная встреча Зеленского и Си Цзиньпиня