В Пекине снова заявили, что продолжают поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса".

К теме Хочу поговорить, – Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Предложение украинского президента прокомментировала пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел Мао Нин. Она заявила, что конкретной информации о возможной встрече лидеров якобы пока нет.

Китай по "украинскому вопросу" (полномасштабной войне – 24 Канал) поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Относительно конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить,

– отметила Мао Нин.

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Зеленский хочет встретиться с Си: что известно

Владимир Зеленский заявил, что не имел контактов с Си Цзиньпином с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия. Президент отметил, что приглашает лидера Китая посетить наше государство. "Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним", – подчеркнул Зеленский.

Заметим, что ранее президент уже заявлял о желании встретиться с Си. В частности, говорил об этом на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" 24 февраля. Тогда в китайском МИД также предоставили комментарий. Однако четкого ответа, в частности, "да" или "нет" не последовало. Мао Нин лишь заявляла, что Китай якобы поддерживает связь со "всеми вовлеченными сторонами".

Кстати, перед визитом Си Цзиньпина в Москву СМИ также писали, что после встречи с Путиным глава КНР позвонит Зеленскому. Однако этого так и не произошло.