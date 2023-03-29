У Пекіні знову заявили, що продовжують підтримувати діалог зі всіма сторонами "українського питання".

До теми Хочу поговорити, – Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну

Пропозицію українського президента прокоментувала речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін. Вона заявила, що конкретної інформації щодо можливої зустрічі лідерів нібито поки що не має.

Китай щодо "українського питання" (повномасштабної війни – 24 Канал) підтримує спілкування з усіма сторонами, включаючи Україну. Щодо конкретних деталей, я не маю інформації, яку я могла б надати,

– зазначила Мао Нін.

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Зеленський хоче зустрітися з Сі: що відомо

Володимир Зеленський заявив, що не мав контактів з Сі Цзіньпіном від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Президент зазначив, що запрошує лідера Китаю відвідати нашу державу. "Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним", – наголосив Зеленський.

Зауважимо, що раніше президент вже заявляв про бажання зустрітися з Сі. Зокрема, казав про це на пресконференції "Лютий. Рік незламності" 24 лютого. Тоді в китайському МЗС також надали коментар. Однак, чіткої відповіді, зокрема, "так" або "ні" не було. Мао Нін лише заявляла, що Китай нібито підтримує зв'язок з усіма "залученими сторонами".

До речі, перед візитом Сі Цзіньпіна до Москви ЗМІ також писали, нібито після зустрічі з Путіним глава КНР зателефонує Зеленському. Втім, цього так і не сталося.