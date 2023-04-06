До того ж Путін облаяв послів США та країн ЄС і заявив, що Захід є відповідальним за війну в Україні. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Путін показав Росію "шанованою державою"

На тлі принизливих заяв із Китаю, які применшують тісні відносини з Росією, диктатор намагався зобразити Росію як "шановану державу". 5 квітня Путін провів зустріч із врученням грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої він наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.

Путін зазначив, що Сирія є надійним партнером, з яким Росія досягла кількох невизначених домовленостей під час нещодавньої поїздки президента Сирії Башара Асада до Росії. Водночас ворожий президент облаяв послів США та країн ЄС і заявив, що Захід є відповідальним за війну в Україні та геополітичне протистояння з Росією.

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Напередодні посол Китаю в ЄС Фу Цунь заявив, що російсько-китайська спільна заява про відсутність "безмежних відносин" у лютому 2022 року була спотворена, назвавши "безмежною чисто риторичну заяву".

Фу наголосив, що Китай не підтримує війну Росії в Україні та не надає країні-агресорці зброї.

Заява Фу узгоджується з оцінкою ISW від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства з Китаєм, на які він, ймовірно, сподівався під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Москві,

– зауважили аналітики.

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