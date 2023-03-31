Китайські високопосадовці контактують зі своїми українськими колегами. Про це заявив постійний представник Китаю у ЄС Фу Цуня.
До речі Поки йому запропонувати нічого: чи може Сі відкладати розмову з Зеленським до контрнаступу
За словами Фу, є "простір для переговорів і навіть для того, щоб Китай і ЄС об'єднали свої зусилля у просуванні миру". Окремо він додав, що "не виключена можливість" потенційної розмови або зустрічі Сі Цзіньпіна та Зеленського.
Окрім цього, китайський чиновник заявив, що з боку ЄС буде помилкою "дозволити російсько-українській війні диктувати свої відносини з Китаєм".
Я не думаю, що це раціональний підхід – пов'язувати відносини з Китаєм виключно з українською кризою,
– заявив Фу Цунь.
Що цьому передувало
- Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче особисто зустрітися із Сі Цзіньпінем. Україна та Китай зацікавлені у збереженні відносин, тому, на думку Зеленського, ця зустріч може позитивно вплинути на світову безпеку.
- Зеленський заявив, що не спілкувався із главою КНР від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він зазначив, що лідера Китаю готові бачити в Україні.
- Пекін не давав конкретної інформації щодо можливої зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського.