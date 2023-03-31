Китайські високопосадовці контактують зі своїми українськими колегами. Про це заявив постійний представник Китаю у ЄС Фу Цуня.

До речі Поки йому запропонувати нічого: чи може Сі відкладати розмову з Зеленським до контрнаступу

За словами Фу, є "простір для переговорів і навіть для того, щоб Китай і ЄС об'єднали свої зусилля у просуванні миру". Окремо він додав, що "не виключена можливість" потенційної розмови або зустрічі Сі Цзіньпіна та Зеленського.

Окрім цього, китайський чиновник заявив, що з боку ЄС буде помилкою "дозволити російсько-українській війні диктувати свої відносини з Китаєм".

Я не думаю, що це раціональний підхід – пов'язувати відносини з Китаєм виключно з українською кризою,

– заявив Фу Цунь.

Що цьому передувало