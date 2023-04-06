Тож не дивно, що під час цієї церемонії промову кривавого диктатора не підтримували оплесками. Ба більше, дипломати змусили Владіміра Путіна потрапити у вкрай незручне становище, передає 24 Канал.

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Путін аж почав заїкатися

Отже, 5 квітня відбулося вручення вірчих грамот послав іноземних країн. Задля цього вони прибули до Росії. Причому своєю присутністю вони завдали значно більших репутаційних збитків президенту країни-агресорки, ніж якби відмовилися від візиту.

На відео, яке виклали у мережу, можна побачити ганебний момент з Путіним. Він саме завершував свою промову словами: "У цьому сенсі я бажаю вам успіхів. Дякую за увагу".

Після цього кривавий диктатор очікував на шквал оплесків, але ніхто з присутніх і оком не кліпнув. Тож на обличчі Путіна був вираз розгубленості. Через якусь мить він поскавулів "Всьо". І спробував вже якось недолуго пожартувати.

Путін зганьбився під час зустрічі з дипломатами: дивіться відео

На цьому… на цьому… на жаль, церемонія у нас закінчується, адже санітарні обмеження досі діють. Нам не вдасться з вами поговорити особисто, але під час вашої роботи, впевнений, така можливість ще неодноразово буде. Усього вам найкращого. Дякую вам,

– додав він.

І після цих слів знову мовчанка. До слова, оці самі "санітарні обмеження" змусили дипломатів стояти за понад 10 метрів від кривавого диктатора. Настільки сильно він боїться будь-кого, з ким йому доводиться мати справу.

До слова, міністр закордонних справ Росії встиг виділитися черговою безглуздою заявою. Він під час спілкування з журналістами зауважив, що Росія та США перебувають у гарячій фазі війни.

Очільник нікому не потрібного у Росії міністерства продовжив сипати образи у бік України. Водночас бідкався, що військо "другої армії світу" наші захисники б'ють американською зброєю. І що Вашингтон постійно "погрожує все більш далекобійні і смертоносні системи постачати".