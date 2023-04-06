Зауважимо, що напередодні у нікому не потрібному міністерстві Росії говорили про те, що холодна війна переросла у гарячу. Власне, ці слова вирішив повторити Сєргєй Лавров, бідкаючись на провали країни-агресорки у війні, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росія у своїй уяві воює зі США

Цікаво, що попри хворобливу заяву про гарячу фазу війни, Лавров вважає, що Росія повинна підтримувати відносини зі США.

Ми дійсно перебуваємо в гарячій фазі війни, тому що воюють українські нацисти американською зброєю насамперед, і американська адміністрація щоразу погрожує все більш далекобійні і смертоносні системи постачати,

– бідкався Лавров.

Зауважимо, що до того Лавров скаржився на те, що США буцімто перейшли всі рамки пристойності у своїй політиці. Що нині від Вашингтона можна очікувати чого завгодно. Що держава перетнула межі як дипломатичні, так і етичні та будь-які інші. Вкрай смішно слухати це від представника Росії, яка щоденно здійснює воєнні злочини в Україні.

І попри те, що Вашингтон, за словами Лаврова, такий поганий, з ним планують продовжувати підтримувати відносини. Глава нікому не потрібного міністерства висловив надію, що "в американців прокинеться розум". І що вони захочуть відновити бодай якийсь діалог.

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