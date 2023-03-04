Лавров відзначився ще декількома обурливими заявами. Зокрема, він заявив, що Росія хоче зупинити війну в Україні. У відповідь аудиторія на конференції вибухнула сміхом.
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Лаврова висміяли в Індії
Зазначимо, що 3 березня у Нью-Делі відбулась багатостороння конференція Raisina Dialogue, яку щороку проводять в Індії. Цьогоріч там виступав і Лавров. Міністр закордонних справ Росії просував російські наративи. Він заявив, що Москва є "жертвою" в російсько-українській війні.
"Війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розпочата проти нас, використовуючи українців", сказав Лавров. Саме на цій фразі присутні в залі засміялися.
Після короткої паузи Лавров продовжив: "позначилася на політиці Росії, в тому числі енергетичній. Яскравий приклад змін – ми більше не покладаємося ні на які партнерства на Заході".
Лавров заявив, що натомість Росія перенесе свою енергетичну політику в бік "надійних" та "перевірених" партнерів, як-от Індія та Китай. Він сказав, що на світ впливають не дії Росії, а радше "реакція Заходу на Росію".
Як зал вибухнув сміхом під час виступу Лаврова: дивіться відео
Блінкен зустрівся з Лавровим
- Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров поговорили під час саміту G20. Попри те, що Лавров говорить на камеру, він почув і зрозумів Блінкена щодо підтримки України у війні проти країни-агресорки.
- Ентоні Блінкен підтвердив, що під час короткої зустрічі з Лавровим закликав його припинити війну в Україні та взяти участь у переговорах на основі мирного плану Президента України Володимира Зеленського.
- Також дипломат повідомив, що закликав очільника МЗС Росії відкликати "безвідповідальне рішення" Росії призупинити участь у договорі про контроль над ядерним озброєнням New START.