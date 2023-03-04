Лавров відзначився ще декількома обурливими заявами. Зокрема, він заявив, що Росія хоче зупинити війну в Україні. У відповідь аудиторія на конференції вибухнула сміхом.

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Лаврова висміяли в Індії

Зазначимо, що 3 березня у Нью-Делі відбулась багатостороння конференція Raisina Dialogue, яку щороку проводять в Індії. Цьогоріч там виступав і Лавров. Міністр закордонних справ Росії просував російські наративи. Він заявив, що Москва є "жертвою" в російсько-українській війні.

"Війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розпочата проти нас, використовуючи українців", сказав Лавров. Саме на цій фразі присутні в залі засміялися.

Після короткої паузи Лавров продовжив: "позначилася на політиці Росії, в тому числі енергетичній. Яскравий приклад змін – ми більше не покладаємося ні на які партнерства на Заході".

Лавров заявив, що натомість Росія перенесе свою енергетичну політику в бік "надійних" та "перевірених" партнерів, як-от Індія та Китай. Він сказав, що на світ впливають не дії Росії, а радше "реакція Заходу на Росію".

Як зал вибухнув сміхом під час виступу Лаврова: дивіться відео

Блінкен зустрівся з Лавровим