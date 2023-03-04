Лавров отметился еще несколькими возмутительными заявлениями. В частности он заявил, что Россия хочет остановить войну в Украине. В ответ аудитория на конференции разразилась смехом.

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Лаврова высмеяли в Индии

Отметим, что 3 марта в Нью-Дели прошла многосторонняя конференция Raisina Dialogue, ежегодно проводимая в Индии. В этом году там выступал и Лавров. Министр иностранных дел России продвигал российские нарративы. Он заявил, что Москва является "жертвой" в российско-украинской войне.

"Война, которую мы пытаемся остановить, которая была против нас, используя украинцев", сказал Лавров. Именно на этой фразе присутствующие в зале засмеялись.

После короткой паузы Лавров продолжил: "сказалась на политике России, в том числе энергетической. Яркий пример перемен – мы больше не полагаемся ни на какие партнерства на Западе".

Лавров заявил, что Россия перенесет свою энергетическую политику в сторону "надежных" и "проверенных" партнеров, таких как Индия и Китай. Он сказал, что на мир влияют не действия России, а скорее "реакция Запада на Россию".

Как зал разразился смехом во время выступления Лаврова: смотрите видео

Блинкен встретился с Лавровым