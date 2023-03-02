Энтони Блинкен подтвердил, что во время короткой встречи с Лавровым призвал его прекратить войну в Украине и поучаствовать в переговорах на основе мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

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Что сказал Блинкен Лаврову

Я сказал министру иностранных дел то, что многие другие говорили на прошлой неделе в ООН, и многие министры G20 сказали сегодня: остановите эту агрессивную войну, поучаствуйте в содержательных дипломатических усилиях, результатом которых может стать справедливый и длительный мир,

– заявил Блинкен.

Он добавил, что Владимир Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов для установления справедливого и продолжительного мира, однако Москва с ним не согласна.

Впрочем, Блинкен подчеркнул, что США будут готовы поддержать Украину дипломатично, чтобы на этой основе завершить войну.

Президент Путин не проявил никакого интереса принимать в этом участие, сказав, что здесь не о чем говорить, пока Украина не примет, я цитирую, "новые территориальные реалии", в то время как он лишь удваивает свою жестокость по отношению к Украине,

– заметил Лавров.

Блинкен указал на безответственное решение Путина по выходу из "ядерного договора"

Также дипломат сообщил, что призвал Лаврова отозвать "безответственное решение" России приостановить участие в договоре о контроле над ядерным вооружением New START.

Кроме того, в разговоре с Лавровым Блинкен "затронул вопрос неправомерного задержания Пола Вилана". Это бывший морской пехотинец, которого россияне осудили в 2020 году по обвинению в шпионаже.