Индия, как председательствующая страна, выпустила отчет, в котором содержатся отрывки из ноябрьской декларации саммита G20 на Бали. Все участники, за исключением России и Китая, согласились с пунктами 3 и 4.

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Индия заявила, что G20 – это не площадка для решения проблем безопасности

В параграфе 3 упоминаются резолюции ООН с осуждением агрессии России против Украины и требованием немедленного и безусловного выхода российских войск с территории Украины.

Большинство участников решительно осуждают войну в Украине и отмечают, что она вызывает гигантские человеческие страдания и усугубляет проблемы в глобальной экономике, усложняя рост, ускоряя инфляцию, срывая цепочки поставок, повышая риски в энергетической и продовольственной сфере, увеличивая риски финансовой. Раздавались также другие взгляды и другие оценки ситуации и санкций,

– говорится в документах.

Там также говорится, что G20 – "это не площадка для решения проблем безопасности, но мы признаем, что они могут существенно влиять на глобальную экономику".

В параграфе 4 подчеркивается важность соблюдения международного права и разносторонней системы обеспечения мира и стабильности, включающей уважение принципов Хартии ООН и защиты гражданского населения и инфраструктуры в вооруженных конфликтах.

"Применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемо. Жизненно важны мирное разрешение конфликтов, усилия для реагирования на кризисы, дипломатия и диалог. Наша эпоха не должна быть эпохой войны", – отмечают в документе.

О блокировке России и Китая стало известно заранее