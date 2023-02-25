Індія, як головуюча країна, випустила звіт, в якому містяться уривки з декларації листопадового саміту G20 на Балі. Усі учасники, за винятком Росії та Китаю, погодилися з параграфами 3 і 4.

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Індія заявила, що G20 – це не майданчик для вирішення безпекових проблем

У параграфі 3 згадані резолюції ООН з осудом агресії Росії проти України та вимогою негайного та безумовного виходу російських військ з території України.

Більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські людські страждання і поглиблює проблеми у глобальній економіці, ускладнюючи зростання, прискорюючи інфляцію, зриваючи ланцюжки постачання, підвищуючи ризики в енергетичній та продовольчій сфері, збільшуючи ризики фінансової нестабільності. Лунали також інші погляди та інакші оцінки ситуації та санкцій,

– йдеться у документів.

Там також йдеться, що G20 – "це не майданчик для вирішення безпекових проблем, але ми визнаємо, що вони можуть суттєво впливати на глобальну економіку".

У параграфі 4 підкреслюється важливість дотримання міжнародного права та різносторонньої системи забезпечення миру і стабільності, що включає у тому числі повагу до принципів Хартії ООН та захисту цивільного населення й інфраструктури у збройних конфліктах.

"Застосування чи погроза застосування ядерної зброї є неприйнятним. Життєво важливими є мирне розв'язання конфліктів, зусилля для реагування на кризи, дипломатія та діалог. Наша епоха не має бути епохою війни", – зазначають у документі.

Про блокування Росії та Китаю стало відомо заздалегідь