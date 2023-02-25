В субботу, 25 февраля, он отметил, что отправится в Пекин в начале апреля с призывом к китайским чиновникам помочь оказывать давление на Россию, чтобы остановить агрессию и построить мир.

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Макрон призвал Китай не поставлять оружие России

Визит Макрона связан с публикацией "мирного плана" для России и Украины со стороны Пекина.

Ожидается, что французский лидер будет призывать китайскую сторону помочь оказывать давление на Россию, чтобы остановить ее агрессию и способствовать восстановлению мира.

"То, что Китай присоединяется к мирным усилиям, очень хорошо", – сказал Эммануэль Макрон, призвав Пекин "не поставлять никакого оружия России" и "помочь нам оказывать давление на Россию, чтобы она, очевидно, никогда не использовала химическое или ядерное оружие, и чтобы она прекратила эту агрессию как предпосылку для переговоров".

В Пекин собрался Лукашенко

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко планирует совершить визит в Китай с 28 февраля по 2 марта. Он проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпинем.

Основной темой обсуждений станут развитие торгово-экономических отношений, инвестиционные возможности, вопросы гуманитарного сотрудничества и реализации совместных проектов. Также будут рассмотрены вопросы взаимодействия в политической сфере и реагирования на наиболее острые вызовы в международной обстановке.

Во время визита Лукашенко также запланированы встречи с представителями ведущих китайских компаний и высшими государственными чиновниками.

Китай решил стать посредником между Украиной и Россией