Ентоні Блінкен підтвердив, що під час короткої зустрічі з Лавровим закликав його припинити війну в Україні та взяти участь у переговорах на основі мирного плану президента України Володимира Зеленського.

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Що сказав Блінкен Лаврову

Я сказав міністру закордонних справ те, що багато інших казали минулого тижня в ООН, і багато міністрів G20 сказали сьогодні: зупиніть цю агресивну війну, візьміть участь у змістовних дипломатичних зусиллях, результатом яких може стати справедливий і тривалий мир,

– заявив Блінкен.

Він додав, що Володимир Зеленський запропонував мирний план із 10 пунктів для встановлення справедливого і тривалого миру, проте Москва з ним не погоджується.

Втім, Блінкен наголосив, що Сполучені Штати будуть готові підтримати Україну дипломатично, щоб на цій основі завершити війну.

Натомість президент Путін не виявив жодного інтересу брати у цьому участь, сказавши, що тут нема про що говорити, допоки Україна не прийме, я цитую, "нові територіальні реалії", в той час, як він лише подвоює свою жорстокість щодо України,

– зауважив Лавров.

Блінкен вказав на безвідповідальне рішення Путіна щодо виходу з "ядерного договору"

Також дипломат повідомив, що закликав Лаврова відкликати "безвідповідальне рішення" Росії призупинити участь у договорі про контроль над ядерним озброєнням New START.

Крім того, у розмові з Лавровим Блінкен "порушив питання неправомірного затримання Пола Вілана". Це колишній морський піхотинець, якого росіяни засудили у 2020 році за звинуваченням у шпигунстві.