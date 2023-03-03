Так, глава российского МИД имеет понимание того, что происходит на самом деле. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.
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Лавров понял Блинкена
Однако это не отменяет того факта, что Лавров в значительной степени верит в те неадекватные вещи, которые говорит. В то же время он видит, сколько поддержки получает наше государство и понимает, что слова о поддержке Украины в войне не являются блефом наших партнеров.
В конце концов, это видят и российские оккупанты на поле боя, учитывая всю технику, которую получили Вооруженные Силы Украины.
Политолог отметил, что здесь определенные сомнения возникают в том, передал ли Лавров российскому диктатору Владимиру Путину содержание разговора с Блинкеном так, как требовалось. Так, глава Кремля уже давно не слушает подавляющее количество людей из своего окружения.
Рейтерович о встрече Блинкена и Лаврова: смотрите видео
У Путина есть очень узкая группа людей, к которым он прислушивается, и Лавров к ней не принадлежит. Например, было расследование, реконструировавшее события в России в начале полномасштабного вторжения.
Согласно ему, Путин позвонил Лаврову за 3 часа до начала. То есть глава МИД точно не относится к близкому окружению российского диктатора.
Повлияет ли эта встреча на позицию Путина
Лавров выполнит свою миссию в качестве ретранслятора или посредника. Он расскажет, что поговорил с Блинкеном и о позиции США поддерживать Украину, сколько будет нужно.
Как это воспримет Путин? Я думаю, что он не изменит своей позиции, как и Лавров. Ведь если бы у него или других топ-чиновников в России было понимание, что они вляпались в очень плохую историю, то они пытались бы демонстрировать Путину, что нужно заканчивать войну, потому что дальше будет только хуже,
– сказал политолог.
В то же время российские топ-чиновники, как и рядовые граждане страны-агрессора, просто плывут по течению. Они боятся Путина и что он может их уничтожить.
Что эта встреча означает для Украины
С одной стороны, жаль, что Лавров встретился с Блинкеном, потому что России действительно не должно быть на саммите G20. Однако с другой стороны, возможно, и неплохо, что эта встреча состоялась.
Одно дело, когда российский МИД комментирует заявления наших партнеров и пытается пренебрежительно к ним относиться. А другое – когда Лавров пообщался с Блинкеном и увидел на его лице решительность,
– отметил политолог.
Кроме того, накануне этой встречи США отдельно сделали заявление, что Украина сама будет решать, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров, и как освобождать наши территории. Так что Блинкен мог подтвердить это и, возможно, привести Лаврову еще дополнительные показания. В частности, и о возможном сотрудничестве Кремля с Пекином.
Что известно об этой встрече: коротко
- Встреча Госсекретаря США с российским министром иностранных дел состоялась на саммите G20 в Индии.
- Энтони Блинкен подтвердил, что во время короткой встречи с Лавровым призвал его прекратить войну в Украине и поучаствовать в переговорах на основе мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского.
- Также дипломат сообщил, что призвал главу МИД России отозвать "безответственное решение" России приостановить участие в договоре о контроле над ядерным вооружением New START.