Так, глава российского МИД имеет понимание того, что происходит на самом деле. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Стоит внимания Миру следует прекращать рефлексии, – в ОПУ прокомментировали встречу Блинкена с Лавровым

Лавров понял Блинкена

Однако это не отменяет того факта, что Лавров в значительной степени верит в те неадекватные вещи, которые говорит. В то же время он видит, сколько поддержки получает наше государство и понимает, что слова о поддержке Украины в войне не являются блефом наших партнеров.

В конце концов, это видят и российские оккупанты на поле боя, учитывая всю технику, которую получили Вооруженные Силы Украины.

Политолог отметил, что здесь определенные сомнения возникают в том, передал ли Лавров российскому диктатору Владимиру Путину содержание разговора с Блинкеном так, как требовалось. Так, глава Кремля уже давно не слушает подавляющее количество людей из своего окружения.

Рейтерович о встрече Блинкена и Лаврова: смотрите видео

У Путина есть очень узкая группа людей, к которым он прислушивается, и Лавров к ней не принадлежит. Например, было расследование, реконструировавшее события в России в начале полномасштабного вторжения.

Согласно ему, Путин позвонил Лаврову за 3 часа до начала. То есть глава МИД точно не относится к близкому окружению российского диктатора.

Повлияет ли эта встреча на позицию Путина

Лавров выполнит свою миссию в качестве ретранслятора или посредника. Он расскажет, что поговорил с Блинкеном и о позиции США поддерживать Украину, сколько будет нужно.

Как это воспримет Путин? Я думаю, что он не изменит своей позиции, как и Лавров. Ведь если бы у него или других топ-чиновников в России было понимание, что они вляпались в очень плохую историю, то они пытались бы демонстрировать Путину, что нужно заканчивать войну, потому что дальше будет только хуже,

– сказал политолог.

В то же время российские топ-чиновники, как и рядовые граждане страны-агрессора, просто плывут по течению. Они боятся Путина и что он может их уничтожить.

Что эта встреча означает для Украины

С одной стороны, жаль, что Лавров встретился с Блинкеном, потому что России действительно не должно быть на саммите G20. Однако с другой стороны, возможно, и неплохо, что эта встреча состоялась.

Одно дело, когда российский МИД комментирует заявления наших партнеров и пытается пренебрежительно к ним относиться. А другое – когда Лавров пообщался с Блинкеном и увидел на его лице решительность,

– отметил политолог.

Кроме того, накануне этой встречи США отдельно сделали заявление, что Украина сама будет решать, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров, и как освобождать наши территории. Так что Блинкен мог подтвердить это и, возможно, привести Лаврову еще дополнительные показания. В частности, и о возможном сотрудничестве Кремля с Пекином.

Что известно об этой встрече: коротко