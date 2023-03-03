Так, очільник російського МЗС має розуміння того, що відбувається насправді. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Лавров зрозумів Блінкена

Однак це не скасовує того факту, що Лавров значною мірою вірить у ті неадекватні речі, які говорить. Водночас він бачить, скільки підтримки отримує наша держава і розуміє, що слова щодо підтримки України у війні не є блефом наших партнерів.

Урешті решт це бачать і російські окупанти на полі бою, з огляду на всю техніку, яку отримали Збройні Сили України.

Політолог зауважив, що тут певні сумніви виникають щодо того, чи передав Лавров російському диктатору Владіміру Путіну зміст розмови з Блінкеном так, як треба було. Так, очільник Кремля вже давно не слухає переважну кількість людей зі свого оточення.

Рейтерович про зустріч Блінкена і Лаврова: дивіться відео

Путін має дуже вузьку групу людей, до яких прислухається і Лавров до неї не належить. Наприклад, було розслідування, яке реконструювало події в Росії на початку повномасштабного вторгнення.

Згідно з ним, Путін зателефонував Лаврову за 3 години до початку. Тобто очільник МЗС точно не належить до близького оточення російського диктатора.

Чи вплине ця зустріч на позицію Путіна

Лавров виконає свою місію як ретранслятор чи посередник. Він розкаже, що поговорив з Блінкеном і про позицію США підтримувати Україну скільки буде потрібно.

Як це сприйме Путін? Я думаю, що він не змінить своєї позиції як і Лавров. Адже якби у нього чи інших топпосадовців у Росії було розуміння, що вони вляпалися в дуже погану історію, то вони намагалися б демонструвати Путіну, що треба закінчувати війну, бо далі буде лише гірше,

– сказав політолог.

Натомість російські топчиновники як і пересічні громадяни країни-агресорки просто пливуть за течією. Вони бояться Путіна і що він може їх знищити.

Що ця зустріч означає для України

З одного боку, шкода, що Лавров зустрівся з Блінкеном, бо Росії дійсно не мало б бути на саміті G20. Однак з іншої сторони, можливо і непогано, що ця зустріч відбулася.

Одна річ, коли російське МЗС коментує заяви наших партнерів і намагається зневажливо до них ставитися. А інша – коли Лавров поспілкувався з Блінкеном і побачив на його обличчі рішучість,

– зазначив політолог.

Окрім того, напередодні цієї зустрічі США окремо зробили заяву, що Україна саме вирішуватиме, коли та на яких умовах сідати за стіл перемовин, і як звільняти наші території. Тож Блінкен міг підтвердити це і, можливо, навести Лаврову ще додаткові свідчення. Зокрема, і щодо можливої співпраці Кремля з Пекіном.

Що відомо про цю зустріч: коротко