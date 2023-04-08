Про це 24 Каналу розповіла експерт зі Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Бутирська. За її словами, китайська влада явно не зацікавлена у програші Росії.

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На чиєму боці грає Китай

Наталія Бутирська пояснила, що Китай бачить, що Росії не вдалося досягти бліцкригу, про який, очевидно, російський диктатор Владімір Путін говорив китайському лідеру Сі Цзіньпіну торік.

Крім того, Росія продовжує зазнавати серйозних невдач на фронтах.

"Це Китай враховує, тому ми бачимо зміну певної риторики", – наголосила вона.

На її думку, ще минулого року Китай повністю був за спиною у Росії й активно продукував усі виправдання та впевнено не помічав російську агресію.

Зараз ми бачимо, що Китай намагається бути нейтральним гравцем, вести діалог із європейцями й активно відмежовуватись від Росії,

– розказала експертка зі Східної Азії.

За її словами, для Китаю важливо, щоб його не асоціювали з діями Росії і щоб розділяли, де він та його інтереси присутні, а де все ж таки вигода для Росії.

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Навіщо Китаю Росія

Наталія Бутирська наголосила, що з іншого боку Китай не зацікавлений у поразці Росії, тому що він її розглядає як глобальну силу та стратегічного партнера, який прагне протидіяти США.

"Особиста приязнь, стосунки між Сі Цзіньпінем грає роль і в двосторонніх відносинах та гратиме роль для іміджу Сі Цзіньпіна", – зазначила вона.

На її думку, фактично всередині країни він поставив ставки на Путіна, причому інформаційна складова була на боці Росії.

Я думаю, що в цьому випадку Китай все одно намагається зважити ці моменти і, можливо, десь підкласти руку чи пояс безпеки для свого друга, щоб ця поразка не була такої нищівною,

– пояснила вона.

Тож "мирний план" Китаю – це пропозиція, яка має задовольнити дві сторони й у такий спосіб збереже обличчя Путіну й Росії.

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