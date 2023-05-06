Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, с каждым днем Путин все меньше устраивает Китай. На самом деле Си ездил в Москву, чтобы лично проверить уровень адекватности и договороспособности Путина по вопросам, важным для Китая.

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Сначала российский диктатор кинул Китай с войной "на 2-3 дня", которая длится уже почти полтора года. Потом публично заявил о возможности размещения тактического ядерного оружия в Беларуси. Хотя до этого они говорили с Китаем о невозможности размещения "ядерки" в других странах.

Путин в глазах Китая не очень надежный партнер. Уже сейчас начинается борьба среди российских элит за то, кто будет после Путина и как его будут убирать. Значительная часть этих элит ориентирована на Китай. Когда Си ехал в Москву, то ему устроили неформальный обзор этих элит,

– считает Рейтерович.

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По мнению Рейтеровича, кто бы ни стоял за ударами по Кремлю, это явно не идет на пользу Путину. Это ведь демонстрирует слабость режима. А для стран типа Китая, которые тоже авторитарны, такая возможность недопустима. Тем более, что Россия четко и не ответила на эту атаку.

Российские власти становятся недееспособными с точки зрения ответа на такие публичные вызовы. Эти выводы не пойдут в пользу китайско-российского сотрудничества. Там понимают, что сейчас реализуется не тот сценарий, на который Пекин надеялся. Они, может быть, хотели затяжную войну. А вполне вероятно, что Россия скоро проиграет. И нужно будет жить в новых условиях,

– заметил Рейтерович.

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