Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, з кожним днем Путін все менше влаштовує Китай. Насправді Сі їздив до Москви, щоб особисто перевірити рівень адекватності та договороздатності Путіна з питань, які важливі для Китаю.

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Спершу російський диктатор кинув Китай з війною на "2 – 3 дні", яка триває вже майже півтора року. А згодом публічно заявив про можливість розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Хоч до того вони говорили з Китаєм про неможливість розміщення "ядерки" в інших країнах.

Путін в очах Китаю є не дуже надійним партнером. Вже зараз починається певна боротьба серед російських еліт за те, хто буде після Путіна та як його прибиратимуть. Значна частина цих еліт зорієнтована на Китай. Коли Сі їхав до Москви, то йому влаштували неформальний огляд цих еліт,

– вважає Рейтерович.

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На думку Рейтеровича, хто б не стояв за ударами по Кремлю, це явно не йде на користь Путіну. Адже це демонструє слабкість режиму. А для країн на кшталт Китаю, які теж авторитарні, така можливість є неприпустимою. Тим паче що Росія чітко і не відповіла на цю атаку.

Російська влада стає недієздатною з точки зору відповіді на такі публічні виклики. Ці висновки не підуть на користь китайсько-російської співпраці. Там розуміють, що зараз реалізовується не той сценарій, на який Пекін сподівався. Вони, може, хотіли затяжну війну. А цілком ймовірно, що Росія скоро програє. І потрібно буде жити в нових умовах,

– зауважив Рейтерович.

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